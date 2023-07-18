Путин пообещал ответ за удар по Крымскому мосту

Путин назвал произошедшее "террористическим актом киевского режима" и "бессмысленным преступлением". По его словам, Крымский мост "давно не используется" для военных перевозок.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая президенту о ситуации на месте, заявил, что опоры моста не были повреждены, но что один автомобильный пролет разрушен и не подлежит восстановлению. Однако реверсивное движение по мосту можно будет возобновить уже до конца суток.