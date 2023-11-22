Путин помиловал поехавшего воевать в Украину члена банды сатанистов

 
Радио Свобода
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: EPA-ELTA

Один из членов банды так называемых ярославских сатанистов Николай Оголобяк был помилован президентом России Владимиром Путиным после участия во вторжении в Украину. Об этом во вторник пишет издание 76.ru со ссылкой на отца осуждённого.

33-летний Николай Оголобяк должен был сидеть в колонии до 2030 года. Однако сейчас он находится дома. По словам его отца, в Украине он служил полгода в отряде "Шторм Z" и получил тяжелое ранение, после чего 2 ноября вернулся домой. "Пока никем не работает, восстанавливается. На "СВО" (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украине. – РС) его вряд ли снова возьмут", – рассказал собеседник 76.ru.

Также Оголобяк-старший сказал, что его сын живет в Дзержинском районе Ярославля с матерью. Они с отцом Николая разведены. "О событиях пятнадцатилетней давности в семье стараются не вспоминать", – пишет издание.

Про секту сатанистов в материале говорится, что она образовалась в Ярославле в 2006 году. Николай Оголобяк и его знакомые – Алексей Чистяков, Константин Баранов, Ксения Ковалева, Александр Воронов, Алексей Соловьев, Сергей Карпенко и Антон Маковкин совершили ритуальные убийства четырех подростков, отмечает телеграм-канал ASTRA. События происходили в июне 2008 года. Тела убитых были расчленены, некоторые органы - съедены.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии