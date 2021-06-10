"Как минимум, 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которое было показано на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие - глупые, а потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом", - продолжил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что гарантий невступления Украины в НАТО нет. Он отметил, что существуют лишь какие-то формальные ограничения.

"Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит "нет", - заявил президент РФ.

Путин не исключил, что заявления США о том, что президент Джо Байден не говорил в разговоре с президентом Украины о предоставлении Киеву плана действий по вступлению в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров РФ и США.