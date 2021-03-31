Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного разговора по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 30 марта, призвали российского лидера уважать права своего политического оппонента — оппозиционера Алексея Навального — в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и подчеркнули важность охраны его здоровья. Об этом сообщают пресс-службы Елисейского дворца и правительства Германии.

В свою очередь, пресс-служба Кремляуказывает, что "в связи с поднятым партнерами вопросом о Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела".

Перемирие в Донбассе и ситуация в Беларуси



Одной из тем разговора трех политических лидеров стала также ситуация на востоке Украины. При этом Меркель и Макрон указали Путину на необходимость исполнения Россией обязательств по стабилизации режима прекращения огня в регионе и соблюдения Минских соглашений.

Кроме того, президенты России и Франции, а также глава правительства ФРГ обсудили положение в Беларуси, отметив необходимость инклюзивного диалога для мирного разрешения конфликта в этой стране.

Отдельной темой разговора стали конфликты в Ливии и Сирии, причем Меркель и Макрон выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии и призвали к продолжению оказания трансграничной помощи нуждающимся мирным жителям.

Кроме того, Меркель, Макрон и Путин договорились совместно прилагать усилия к тому, чтобы подвигнуть Иран вернуться к выполнению условий ядерного соглашения.

Применение вакцины "Спутник V" в ЕС



Еще одной темой разговора стало возможное использование в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V", указывает пресс-служба правительства Германии. В этой связи Меркель и Макрон указали, что сотрудничество с Москвой в данной области будет зависеть от результатов анализа препарата для его последующей регистрации европейским регулятором лекарственных средств EMA.

При этом европейские лидеры подчеркнули, что к "Спутнику V" будут применяться те же стандарты, что и ко всем прочим вакцинам в ЕС.