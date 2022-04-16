Путин подписал закон о штрафах за отрицание "решающей роли советского народа" в разгроме нацизма и отождествление действий СССР и Третьего рейха

Медуза









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