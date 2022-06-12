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РФ признала верховенство российского права над решениями ЕСПЧ. Постановления Страсбургского суда, вынесенные после 15 марта, более не подлежат исполнению в России.
Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ
© Scanpix / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта 2022 года. В субботу, 11 июня, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новой норме, выплаты денежных компенсаций во исполнение решений ЕСПЧ, вынесенных до 15 марта, могут осуществляться исключительно в рублях и только на счета в российских банках. Постановления Страсбургского суда теперь не будут являться основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

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Тем самым новый закон закрепляет верховенство российского права над решениями ЕСПЧ, а из Уголовно-процессуального кодекса РФ исключаются положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Россия исключена из Совета Европы после начала войны в Украине

Данный законопроект Госдума РФ приняла 7 июня сразу во втором и третьем чтениях. На следующий день документ был одобрен Советом Федерации. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что ЕСПЧ стал "инструментом политической борьбы", а некоторые его решения "прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям". В качестве примера он привел требование ЕСПЧ признать однополые браки.

"Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы ранее сообщал, что Россия задолжала около 74 млн евро справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных 1,9 млрд евро в пользу бывших акционеров нефтяного концерна ЮКОС. В общей сложности неисполненными остаются 2030 дел, из них 222 - ведущих (выявляющие структурные и системные проблемы, требующие решения).

После начала российского вторжения в Украину РФ была исключена из Совета Европы. В тексте заявления ПАСЕ отмечается, что Россия допустила грубые нарушения Устава СЕ, которые не совместимы со статусом государства-члена, а также не выполняет своих обязательств перед организацией. В свою очередь ЕСПЧ заявил, что Россия утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября.

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Deutsche Welle

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