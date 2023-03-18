В статью 207.3 УК, предусматривающую до 15 лет лишения свободы, если "фейки" повлекли тяжкие последствия, добавили пункт о запрете "фейков" о добровольческих формированиях, организациях или физических лицах, которые содействуют в выполнении задач, "возложенных на ВС РФ".