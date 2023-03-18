aA
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о лишении свободы за "дискредитацию" всех участников войны в Украине - в том числе добровольцев и физлиц, помогающих ВС РФ.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

В статью 207.3 УК, предусматривающую до 15 лет лишения свободы, если "фейки" повлекли тяжкие последствия, добавили пункт о запрете "фейков" о добровольческих формированиях, организациях или физических лицах, которые содействуют в выполнении задач, "возложенных на ВС РФ".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Госдума разрешила мобилизацию судимых по тяжким статьям

Государственная дума приняла в третьем, окончательном...

Дума вводит в УК понятия "мобилизация" и "военное положение" (1)

Уже 20 сентября Госдума может принять во втором и...

TOP новостей

Повышение процентных ставок ударит еще сильнее: держатель стандартного кредита уже платит на 3500 евро в год больше

В банковском секторе - напряженность, которой не было со...

Aleksejus Lastovskis Petras Rudkovskis Alvydas Nikžentaitis

Как и почему белорусский режим обращается к истории Великого Княжества Литовского?

Как сосуществуют противоречивые заявления Лукашенко ,...

"Есть возможность учесть нюансы". Кто ответит за то, что Беларусь стала союзницей агрессора?

Беларуси надо готовиться к отмежеванию от России . В...

Экономист: жители ищут способы сэкономить

Европейский центральный банк, продолжая повышать...

Трагедия в Грузии: 13-летняя литовка найдена убитой возле своего дома

В четверг в Грузии было совершено чудовищное...