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Президент России Владимир Путин подписал законопроект о лишении свободы за "дискредитацию" всех участников войны в Украине - в том числе добровольцев и физлиц, помогающих ВС РФ.
В статью 207.3 УК, предусматривающую до 15 лет лишения свободы, если "фейки" повлекли тяжкие последствия, добавили пункт о запрете "фейков" о добровольческих формированиях, организациях или физических лицах, которые содействуют в выполнении задач, "возложенных на ВС РФ".
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