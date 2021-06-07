Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал закон "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу". Документ в понедельник, 7 июня, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Он разрешает полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц по специальным протоколам и заранее согласованным маршрутам без долгосрочного уведомления.
В 2020 году США официально уведомили своих партнеров о решении выйти из Договора по открытому небу. Они объяснили это тем, что Россия постоянно нарушала условия этого договора, запрещая наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала и, в свою очередь, обвиняла в нарушениях Вашингтон.
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