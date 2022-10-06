Текст документа уже размещен на сайте нормативно-правовых актов. Управлять станцией должна будет АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учредитель которого "Росэнергоатом", дочка "Росатома".

Планируется, что до 1 января 2028 года правительство России должно обеспечить переход станции и ее объектов в собственность "дочки" Росатома".

Также должно быть создано государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС", которое будет нести ответственность за имущество станции.

В указе подчеркивается, что разрешения на работу, выданные до 30 сентября сотрудникам станции, будут действовать, пока российские власти не выдадут соответствующие разрешения РФ. Кто получит пост бывшего директора станции, Игоря Мурашева, - еще неизвестно.

На этой неделе гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается приехать в Киев, а затем посетить Москву для обсуждения безопасности на Запорожской АЭС.