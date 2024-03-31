Путин подписал указ о весеннем призыве для 150 тысяч человек

Согласно указу, по призыву в армию отправятся молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Исключения составят те, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года, а также уже находящиеся в запасе граждане в возрасте 28 и 29 лет.

Всего на срочную службу планируется призвать 150 тысяч человек. Это наибольшее количество людей за последние 8 лет. Во время прошлой призывной кампании осенью 2023 года российские власти планировали набрать 130 тысяч солдат для прохождения службы в рядах ВС РФ.

Верхний порог для службы по призыву подняли с 27 лет до 30