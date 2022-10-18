Кроме этого, в указе предусмотрена выплата "безотчетных сумм" для возмещения дополнительных расходов, связанных с командировками. Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, он напрямую касается граждан, занимающих государственные должности, федеральных госслужащих, а также работников федеральных госорганов, не являющихся госслужащими.

Для работников учреждений, подведомственных федеральным госорганам, а также для сотрудников организаций, принимающих непосредственное участие в работах по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры на аннексированных территориях, правительство России должно будет установить аналогичные условия командировок.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

До формальной аннексии украинских территорий зарплаты чиновников, которых отправляли на эти территории, регулировались постановлением правительства России. Это постановление также предусматривало двукратный размер оплаты. "Безотчетные суммы" для компенсации расходов в нем тоже упоминались.