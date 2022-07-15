Закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием

Это новый закон об "иноагентах", который позволит объявлять таковыми всех, кто находится "под иностранным влиянием". Получать иностранное финансирование, чтобы попасть в реестр, теперь будет необязательно. А сам реестр сделают единым, совместив четыре уже существующих.

Закон о специальных мерах в экономике для обеспечения армии



Дает властям право вводить экономические меры на "отдельных производственных объектах" для обеспечения "контртеррористических и иных операций" за пределами России. В их числе — право привлекать предприятия к работе во "внеурочное время" (ночью, в выходные, во время отпуска), запрет на отказ от выполнения контрактов по гособоронзаказу, а также предоставление минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии права изменять условия уже заключенных договоров.

Фактически, это первая попытка официального перевода экономики на военные рельсы — но без использования "запрещенной" лексики.

Закон о предоставлении статуса ветерана гражданским, участвующим в войне в Украине



Позволит получить статус ветеранов боевых действий рабочим ремонтных бригад, врачам, военным корреспондентам и гражданскому персоналу Вооруженных сил России, задействованным в "спецоперации" в Украине. Для получения статуса им будет достаточно одного дня командировки.

"Гражданские ветераны", которые вернутся из Украины, также могут рассчитывать на льготы при получении путевок в санатории и приобретении участков земли для садоводства, им также будет проще установить стационарный телефон.

Закон об ужесточении наказания за госизмену



Вносит несколько поправок в УК, предусматривающих в том числе до 20 лет колонии и миллионные штрафы.

Госизменой будет считаться "переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта" и "участие в вооруженных конфликтах на чужой территории в целях, противоречащих интересам РФ", а шпионажем — передача, сбор или хранение сведений "в целях передачи противнику".

Противником же будет считаться не только государство, но и любая иностранная или международная организация, противостоящая России. В группу риска, по мнению экспертов, могут попасть IT-операторы, гражданские активисты, блогеры и ученые.

Закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом



Дает генпрокуратуре (по согласованию с МИДом) право запрещать любое зарубежное медиа на территории России в качестве "зеркального" ответа на ограничения работы российских СМИ за границей. Роскомнадзор сможет во внесудебном порядке приостанавливать деятельность СМИ при неоднократном "распространении фейков".



Закон о новой пионерии



В России будет создано новое "движение детей и молодежи", в которое собираются включить 18 млн детей по всей стране (авторы инициативы утверждают, что вступление в него будет добровольным). Члены движения будут "участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Окончательное название для движения, которое предложили создать в день 100-летия пионерской организации, еще не утвердили. Одно из предлагаемых названий — "Большая перемена".

Закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования



Объединенная структура, которая будет называться Социальным фондом, должна начать работу 1 января 2023 года. Переходный период при этом может занять два года. В рамках работы фонда предполагается создание единой цифровой платформы, которая объединит все существующие в соцсфере системы, чтобы государство смогло централизованно управлять социальными выплатами. Деньги от оптимизации расходов планируется направить на повышение пенсий и пособий.

Всего Путин в четверг подписал 128 документов. Также одобренные российским президентом изменения в законодательство обязывают все органы власти создать страницы в соцсетях; запрещают дробить доли в недвижимости меньше шести квадратных метров; позволяют оформить право собственности на навоз, а также разводить кур и кроликов на садовых и огородных участка; разрешают региональным властям запрещать самовыгул домашних животных.

В июле 2014 года Владимир Путин подписал 92 закона. В июле прошлого года — 146 законов за два дня.