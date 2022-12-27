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Президент России Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни с символикой Содружества. Об этом сообщает "Коммерсант".
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

На каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и надпись "с новым годом 2023". Кроме того, на перстне указано название страны, где проходил саммит, — Россия.

Кольца получили Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Еще один перстень Путин оставил себе.

В телеграм-каналах и соцсетях сравнивают девять колец, которые получили главы стран СНГ, с девятью Кольцами власти из произведений Джона Рональда Руэла Толкина. Эти кольца выковал Саурон, чтобы поработить людей.

Традиционная неформальная встреча глав государств СНГ прошла в Санкт-Петербурге 26–27 декабря. До этого они встречались в Санкт-Петербурге 7 октября в рамках неформальной встречи, приуроченной дню рождения президента России. Через неделю в Астане начался саммит стран СНГ, по итогам которого был подписан ряд документов, "направленных на дальнейшее углубление сотрудничества Содружества".

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