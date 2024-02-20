Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин в нарушение санкций Совбеза ООН

О подарке Путина Ким Чен Ыну 20 февраля сообщило северокорейское государственное агентство ЦТАК. "Подарок Владимира Владимировича Путина в адрес уважаемого товарища Ким Чен Ына 18 февраля получили секретарь ЦК Трудовой партии Кореи и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 20 февраля, комментируя новость российским государственным агентствам, сообщил, что речь идёт о лимузине Aurus. Роскошные автомобили включены в список запрещённых для экспорта в КНДР товаров.

В резолюции, принятой в декабре 2016 года, говорится, что все государства-члены должны принять меры для предотвращения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи КНДР таких товаров со своей территории, или своими гражданами. Текст был принят единогласным голосованием членов Совбеза, Москва могла воздержаться или ветировать решение.