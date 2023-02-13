По данным издания, поезд был модицифирован для поездок Путина в 2014-2015 годах, но использовать его регулярно он начал лишь незадолго до переброски российских войск к границе с Украиной - в августе-сентябре 2021 года. Главным преимуществом этого вида транспорта является тот факт, что его передвижение невозможно отследить - в отличие от самолетов, для отслеживания которых существуют специальные сервисы. Не привлекает внимания и внешний вид поезда - это типичные для российских железных дорог серые вагоны с красной полосой. Обращают на себя внимание лишь антенны спецсвязи, большее количество осей (шесть, а не четыре) в вагонах и три локомотива, которые необходимы, чтобы тянуть тяжелые бронированные вагоны.

Принадлежать поезд может компании "Гранд Сервис Экспресс", которая связана со структурами олигарха Юрия Ковальчука.

Онколог и ЛОР из ЦКБ сопровождают Путина

Между тем с российского сайта госзакупок исчезли контракты Центральной клинической больницы, пишет в понедельник расследовательский проект "Настоящего Времени" и Радио Свобода под названием "Система". Это может говорить о том, что власти начали скрывать информацию о здоровье Путина, которого обслуживают врачи этой больницы. В частности, еще в апреле 2022 года издание "Проект", проанализировав данные госзакупок, выяснило, что чаще всего Путина сопровождают хирург - специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. Причем в одной поездке Путина могут сопровождать от 6 до 13 специалистов.