"Че Петр Первый Семилетнюю войну учинил? Ну че он со шведами-то семь лет воевал? И вообще, битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава?" - задался вопросом Путин.

Школьник из Воркуты Никанор Толстых, на чей вопрос отвечал Путин, после того как президент закончил говорить, поправил его — он напомнил, что война называлась Северной и продолжалась 21 год. Сам Путин согласился, что ошибся, и сказал Толстых: «Спасибо за поправочку».

После инцидента о нем высказалась директор школы Юлия Рябцева — в беседе с «Подъемом» она подвергла действия ученика критике, выразив мнение, что причина его поведения — молодой возраст, который подразумевает «определенную наглость».

"Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом", - сказала она.

Рябцева также посетовала, что люди только с годами начинают понимать, что «скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича». При этом она назвала Толстых «звездным и хорошим мальчиком».

В то же время учительница подростка Елена Грозных в интервью «Газете.ру» заявила, что он «молодец». Она выразила мнение, что другие присутствовавшие на встрече школьники «смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись», и допустила, что, вероятно, сама тоже не стала бы поправлять Путина.

"То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность", - заметила учительница.

Учительница отметила, что Толстых «очень много занимается самостоятельно с учителем истории» и сказала, что он сам допускал возможность стать учителем в будущем.