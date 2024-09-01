Путин передал икону в храм в Беслане, но в город не приехал

В Беслане в воскресенье, 1 сентября, вспоминают о жертвах теракта, который унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей. Президент РФ Владимир Путин за 20 лет с трагических событий ни разу не посетил школу в годовщину теракта.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в Telegram, что передал для храма на территории школы икону Святых Вифлеемских младенцев, которую получил в дар от Путина во время его недавней поездки в регион. „Для Беслана, для всех нас - символичная икона“, - добавил он.