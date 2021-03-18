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Президент России Владимир Путин ответил на интервью президента США Джо Байдена, в котором тот пообещал, что Путин поплатиться за предполагаемое вмешательство в американские выборы, и утвердительно ответил на вопрос, считает ли Байден Путина "убийцей".
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© TASS/ Scanpix

"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Он добавил, что говорит это "без иронии и без шуток".

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Накануне президент США заявил, что его российскому коллеге придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы. "Он поплатится за это", - заявил Байден в интервью телеканалу Эй-би-си.

После этого журналист спросил президента США, считает ли он Путина "убийцей". Байден ответил утвердительно.

После заявления Байдена в эфир телеканала Эй-би-си российский МИД заявил, что посол России в США приглашен в Москву для проведения консультаций.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оставил без комментариев ответ на вопрос, готова ли Москва рассмотреть вопрос о разрыве дипотношений с США.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле восприняли интервью, в котором Байден "сделал ряд высказываний" о Путине, а также о том, "не оскорбили ли лично Путина" эти высказывания.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - сказал Песков.

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