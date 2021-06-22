Президент России в статье пишет, что советские военные и работники тыла не только отстояли независимость своей страны, «но и спасли от порабощения Европу и мир». После войны страны Европы смогли «восстановить взаимное доверие и уважение», считает Путин.

«Для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев», — написал российский президент и добавил, что предприниматели из Германии стали в послевоенные годы пионерами кооперации с Советским Союзом.

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«Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы», — пишет Путин и отмечает, что Россия стремилась развивать отношения с Евросоюзом. При этом на Западе, по мнению президента, «возобладал другой подход», который подразумевал расширение НАТО и противостояние с Россией. Путин считает, что это привело к деградации европейской безопасности, росту напряженности и риску возобновления новой гонки вооружений.

Российский президент пишет, что Россия открыта к «честному созидательному взаимодействию» и выступает за восстановление партнерства с Европой. «Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», — подвел итог статьи Путин.

В прошлом году Путин опубликовал в американском консервативном журнале The National Interest статью к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В ней он рассуждал о причинах начала войны — в частности, Путин написал, что причины войны исходят из принятых Западом решений, принятых после Первой мировой, и назвал пакт Молотова-Риббентропа вынужденным.