Путин одобрил раздел "Яндекса" между консорциумом российских миллиардеров

По данным изданий, список потенциальных покупателей 17 мая представил президенту советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин. На следующей неделе состав участников консорциума, их доли и сумму сделки обсудит совет директоров "Яндекса" в Дубае. Затем покупку предстоит одобрить акционерам компании. По оценке The Bell, поисковик может быть продан максимум за 7,6 миллиарда долларов — до войны его цена достигала почти 30 миллиардов.
Продажа согласована с Путиным "в общих чертах", пишут журналисты. Предположительно, контрольный пакет российской части "Яндекса" будет поделён примерно поровну между всеми участниками. Трое собеседников, знакомых с деталями переговоров, допускают, что в состав акционеров ещё могут быть внесены изменения. Никто из упомянутых возможных участников сделки и пресс-секретарь Кремля на вопросы изданий содержательно не ответил.
До войны "Яндекс" через нидерландское юрлицо контролировал траст семьи сооснователя Аркадия Воложа и менеджмент компании. Миноритариями голландской компании являются крупные западные фонды, её акции обращались на американской бирже NASDAQ, но торги были заморожены. После полномасштабного вторжения России в Украину Волож попал под санкции Евросоюза, его траст передал право управления своим пакетом совету директоров компании.
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