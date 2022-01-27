Президент возложил венок к монументу "Матери-Родины" в одиночестве из-за коронавирусных ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Би-би-си, что жителей попросили подождать 10-15 минут.

"Попросили подождать граждан"

"Я всю жизнь прожила здесь, 89 лет мне, я пришла пешком, и теперь положить три цветочка, и то не пройдешь!" - описала обстановку коренная ленинградка в беседе с автором телеграм-канала "Патифонькин". В 12 часов дня он разместил аудиозапись разговора с блокадницей у ворот закрытого кладбища.

"Я думала, что с другой стороны пройду, так и там все закрыто", - рассказала женщина.

В толпе, собравшейся у ограды кладбища, журналиста просили "не провоцировать" - и не записывать разговор на телефон. Но блокадница возразила: "Могу я говорить? Могу. Или, может быть, уже и рот заклеят скоро?"

Женщина, просившая "не провоцировать", не увидела ничего не страшного в закрытии кладбища: "Ну и что, что [раньше] проходили, президент должен приехать!"

Би-би-си спросила Пескова, знает ли президент и как относится к тому, что из-за его визита на Пискаревское кладбище туда не пускали петербуржцев, а пожилым людям пришлось стоять на морозе за оградой.

Песков заявил, что информация не соответствует действительности.

"Смотря кого не пустили и в какое время, - сказал он Би-би-си. - Там максимум попросили подождать граждан минут 10-15, пока президент возлагал цветы. Это было весьма быстро, а все остальное время было абсолютно как всегда - и как и должен быть свободный доступ. А граждан попросили подождать, когда это делал президент по известным, совершенно понятным причинам эпидемиологической безопасности".

"Владимир Владимирович уехал - и можно вообще свободно"

На сайте Пискаревского мемориального кладбища (подчиняется городской администрации) размещен баннер с информацией на красном фоне о том, что 27 января кладбище будет закрыто с 9 до 15 часов. Причины не объясняются.

Музейный павильон мемориала закрыт с 26 по 28 января в связи с коронавирусными ограничениями. Почему именно в эти дни, на сайте не объясняется. Обычно такое бывает в связи с подготовкой к обеспечению безопасности в местах визитов президента.

На сайте Кремля сообщение о том, что Путин посетил Пискаревское кладбище, появилось в 13:20.

В приемной директора Пискаревского мемориала корреспонденту Би-би-си сказали, что с 13:30 граждан стали на кладбище пускать: "Можете подходить. С 15 часов пойдут делегации, а сейчас вообще тишина, затишье. Владимир Владимирович уехал - и можно вообще свободно [пройти]".

На вопрос, было ли закрыто кладбище до приезда президента, в мемориале ответили так: "Там все было закрыто, стояли металлоискатели, все было страшно и серьезно. А сейчас в принципе можно".

Собеседница Би-би-си уточнила, что "осаду сняли примерно в полвторого".

Блокадникам узнать о том, что в памятный день они не смогут прийти на кладбище, было не просто - на сайт мемориала они вряд ли заглядывали. Кроме сайта "объявление висело на входе", сказали Би-би-си в администрации мемориала.

Замдиректора мемориала по музейно-экскурсионной работе Сергей Серов подтвердил, что с утра до времени отъезда президента кладбище было закрыто. "Я так понимаю, это из года в год, стандартная практика 27 января", - сказал он в разговоре с Би-би-си.

Как объясняли людям, почему их не пускают, Серов не уточнил. "Вообще-то это было объявлено", - добавил он. По его словам, кладбище было закрыто с 9:00 примерно до 13:30.

"Это никак не связано с президентом, - заявил Би-би-си Песков. - И не может быть связано с президентом". "Все посещение президентом Пискаревского кладбища заняло 15 минут", - повторил он.

Пискаревский мемориал с 2020 года возглавляет Евгений Панкевич - сын одного из старейших петербургских чиновников, давнего соратника Валентины Матвиенко Виктора Панкевича. Ранее Панкевич-младший возглавлял в городе комитет по туризму, а его отец руководил горизбиркомом, был помощником полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, а до этого работал в петербургской администрации.

Заместитель директора Пискаревского мемориала Серов - полный тезка сына бывшего вице-губернатора Петербурга по внутренней политике и экс-главы исполкома регионального отделения "Единой России" Константина Серова, который сейчас возглавляет Фрунзенский район города.

27 января - 78-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда, продолжавшейся почти 900 дней в годы Великой Отечественной войны. Пискаревское кладбище - одно из мест массовых захоронений жителей города, погибших в блокаду. Путин много раз посещал мемориал в этот день.