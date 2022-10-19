Путин объявил о введении военного положения в аннексированных регионах Украины

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Российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности России заявил, что подписал указ о введении военного положения в четырех частично оккупированных регионах Украины, которые Москва аннексировала в октябре.
V. Putinas
V. Putinas
© AFP / Scanpix

Военное положение вводится в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Путин, чье выступление в начале заседания Свобеза России в прямом эфире показывает государственное телевидение, не уточнил, на какой срок вводится военное положение в этих регионах.

Указ отправлен на согласование в Совет Федерации.

Накануне стало известно, что верхняя палата российского парламента в среду после перерыва вечером продолжит пленарное заседание. Об этом сообщало издание "Верстка". Утром проведение вечерней части заседания подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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bbcrussian.com
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