Путин объявил о введении военного положения в аннексированных регионах Украины

Военное положение вводится в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Путин, чье выступление в начале заседания Свобеза России в прямом эфире показывает государственное телевидение, не уточнил, на какой срок вводится военное положение в этих регионах.
Указ отправлен на согласование в Совет Федерации.
Накануне стало известно, что верхняя палата российского парламента в среду после перерыва вечером продолжит пленарное заседание. Об этом сообщало издание "Верстка". Утром проведение вечерней части заседания подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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