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Одна из фраз, произнесенная Владимиром Путиным после переговоров с Эммануэлем Макроном в Кремле, вызвала скандал международного уровня, и в четверг президент России вынужден был объяснить, какой же смысл он в нее вкладывал.
V. Putinas
V. Putinas
© AP / Scanpix

"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе не переходил на личности", - сказал Путин на пресс-конференции в Кремле после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее в адрес Путина прозвучали упреки в том, что процитированное им выражение носит как минимум сексистский характер.


"Красная плесень" или частушка?

Пятичасовые переговоры Путина с Макроном проходили в понедельник, 7 февраля, и закончились уже ночью. Главной темой был кризис вокруг Украины. После переговоров оба лидера выступили на совместной пресс-конференции.

И Путин, и Макрон говорили о том, что нужно полностью выполнить Минские договоренности, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

"Я считаю, что другой альтернативы просто нет. Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать [Минские соглашения], то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений", - сказал Путин.

"Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Надо исполнять. По-другому не получится", - добавил президент.

Журналисты, как и президент Украины и другие политики, обратили внимание на эту ремарку, заподозрив в ней сексуальный подтекст.

На следующее утро корреспондент агентства Франс пресс спросила пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не мог бы он объяснить, что имел в виду Путин.

"Некоторые усмотрели здесь не очень хороший намек с сексуальным подтекстом", - сказала она. "Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательство и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять", - ответил на это Песков.

Журналистка попросила уточнить, знаком ли Путин с творчеством группы "Красная плесень". Песков ответил отрицательно и предположил, что Путину в голову эта фраза могла прийти из русского фольклора. "Красная плесень" - панк-рок-группа, исполнявшая песни матерного содержания, а также куплеты, частушки, сказки, стихи и анекдоты.

Антрополог Александра Архипова согласилась с предположением Пескова о том, что ​​Путин скорее взял фразу из народного творчества. Она рассказала "Дождю" (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), что речь идет о матерной частушке с "некрофильским оттенком", которая получила распространение в 1970-е.

В тот же день фразу Путина оценил президент Украины Владимир Зеленский - тоже на совместной пресс-конференции с Макроном, который из Москвы прилетел на переговоры в Киев.

"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица", - пошутил Зеленский. "А вот по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - сказал он. "Кстати, после ужина вы там не сидели, не отдыхали?" - обратился Зеленский к Макрону.

9 февраля сказанная Путиным фраза дошла до Вашингтона. Журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, как администрация президента США относится к таким разговорам, которые многие русскоязычные люди восприняли как шутку об изнасиловании, адресованную Украине.

"Любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызовет возмущение у всех в этой администрации - независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника", - ответила Псаки.

"Отмечу также, что мы никогда не скрывали озабоченность по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также воинственной риторики", - добавила она.

Слова об Украине, Минских соглашениях и "красавице" касались только того, что договоренности нужно выполнять, заявил теперь Путин: "Когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности в том числе и самой Украины, то, мне кажется, что это не тот формат".

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