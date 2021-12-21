"Поставят на Украине гиперзвуковое оружие... Не значит, что завтра будут применять, но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства", - сказал Путин, выступая на коллегии министерства обороны.

Ранее Москва опубликовала проект соглашений с США и странами НАТО об обеспечении безопасности России и стран-членов альянса, в котором содержится предложение юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и от принятия Украины в свои ряды.

На Западе это предложение назвали ультиматумом, поскольку предложение было выдвинуто на фоне сообщений о размещении у границ Украины крупной группировки российских войск. На Западе считают это подготовкой к вторжению в Украину.

"Это ультиматум или нет? Конечно нет!" - сказал Путин, однако сразу же после этого утверждения обвинил США в не санкционированных Совбезом ООН бомбардировках Югославии, вторжении в Ирак и Сирию.

"То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать и планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома", - сказал он.

Путин повторил предложения России, изложенные в документах, направленных в Брюссель и Вашингтон: "Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки конечным результатом".

Будущее оружие

"В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть. Все фиксируется, испытания проводят успешно, неуспешно. Ясно, примерно понятно, когда это будет", - сказал Владимир Путин.

Разработка гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах - одна из приоритетных военных программ. Разрабатываются сразу несколько систем, включая гиперзвуковую крылатую ракету и планирующий боеприпас.

Однако США пока отстают от России и Китая, которые совершили испытательные пуски гиперзвуковых аппаратов.

В России проводятся испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", причем запускают ее с носителей в ноябре ракету запустили с фрегата "Адмирал Горшков", а в октябре - с подводной лодки "Северодвинск" из подводного положения.

Выступая на коллегии, министр обороны Шойгу сказал, что поставки "Циркона" в войска начнутся в 2022 году.

Кроме того, в России разрабатывается гиперзвуковой планирующий боеприпас "Авангард"

В октябре стало известно об испытаниях в августе китайской гиперзвуковой ракеты. Подробности этих испытаний неизвестны, Пекин настаивал на том, что это был космический аппарат, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил агентству Блумберг, что все-таки это была гиперзвуковая ракета.

Гиперзвуковыми боеприпасами называют ракеты или планирующие боеголовки, способные двигаться на скорости, которая превышает скорость звука в пять и более раз.

Летящий на такой скорости объект трудно сбить - во первых, из-за малого времени, которое отводится на перехват, а во-вторых, из-за его маневрирования.

"Известное напряжение"

Скопление войск на границе с Украиной Путин на заседании коллегии министерства обороны России не упоминал. Однако он говорил об этом раньше на аналогичном собрании в министерстве иностранных дел.

Выступая в МИД 18 ноября, Путин попросил сохранить "известное напряжение" у российских границ "как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт".

Путин вернулся к этой теме 1 декабря, когда послы вручали ему верительные грамоты в Кремле, пообещав "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия".

О концентрации российских войск в международной прессе стали писать в начале ноября. Издание Politico опубликовало снимки скопления техники в Смоленской области, а в других газетах появились статьи с сообщениями о концентрации войск.

Незадолго до этого украинские военные впервые применили ударный беспилотник турецкого производства "Байрактар" против вооруженных формирований в Донбассе. Как сообщила украинская сторона, дрон уничтожил ракетным ударом артиллерийское орудие.

Скопление войск, которое на Западе считают подготовкой к войне России с Украиной, вызвало международное напряжение. Оно стало темой прямых переговоров Владимира Путина и президента США Джо Байдена, на который он предупредил, что Запад примет "строгие экономические и другие меры", если Россия вторгнется на Украину.

В начале декабря глава штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин также предупредил, что в случае полномасштабного вторжения России на Украину последствия будут такими, которых Европа не видела со времен Второй мировой войны.