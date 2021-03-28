Президент Владимир Путин объяснил, что не стал делать прививку от коронавируса публично, в присутствии СМИ, так как не хотел «обезьянничать». Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» — спросил президент (цитата по ТАСС).
«Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать, — добавил он. — Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд».
Российский лидер привился от COVID-19 в минувший вторник, 23 марта. Какая именно вакцина использовалась, не сообщается. Ранее президент отказывался вакцинироваться из-за того, что препараты от коронавируса не прошли клинические испытания на пожилых людях.
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