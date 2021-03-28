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Президент России заявил, что публичность прививок других политиков не означает, что он должен делать так же, передает РБК. Путин привился 23 марта, какой именно вакциной — не сообщалось. В Кремле отметили, что у него не было побочных реакций.
Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu
Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu
© Itar-Tass / Scanpix

Президент Владимир Путин объяснил, что не стал делать прививку от коронавируса публично, в присутствии СМИ, так как не хотел «обезьянничать». Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» — спросил президент (цитата по ТАСС).

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«Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать, — добавил он. — Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд».

Российский лидер привился от COVID-19 в минувший вторник, 23 марта. Какая именно вакцина использовалась, не сообщается. Ранее президент отказывался вакцинироваться из-за того, что препараты от коронавируса не прошли клинические испытания на пожилых людях.

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