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Владимир Путин в пятницу вспомнил о соседствующих с Россией странах и призвал их не нагнетать ситуацию.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

"(...) Хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы тоже посоветовал не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше", - сказал Путин на церемонии поднятия государственного флага на пароме "Маршал Рокоссовский", в которой принимал участие посредством видеоконференции.

"Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают, они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия, действия в отношении Российской Федерации. Я думаю, все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения", - сказал президент РФ.

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На прошлой неделе Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине, цель которой - "демилитаризация, денацификация" этой страны. На деле это является полномасштабной войной, в ходе которой погибают и мирные жители.

Запад ответил жесткими санкциями против России и различными формами поддержки Украины, о возможном членстве этой страны в ЕС говорят все громче.

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