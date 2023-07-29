Путин об отступлении российских военных из-под Киева: "нас просили это сделать"

Среди прочего Путин заявил, что войну в Украине "начал Запад". Он же, по мнению российского президента, "стал втягивать Украину в НАТО", в то время как для России нейтральный статус Украины имеет "принципиальное значение".

Заявляя, что российские власти готовы к миру, Путин привел в пример отступление российских войск из-под Киева весной прошлого года.

"Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", — заявил Путин. Кто именно "попросил" Россию отвести войска, российский президент не уточнил.

"Конечно, я сейчас не буду говорить о деталях того, о чем мы договаривались, наверное, это будет не очень корректно", — добавил он.

В конце марта прошлого года российские войска отступили от Киева на севере и северо-востоке, сконцентрировав силы на юге Украины и в Донбассе.