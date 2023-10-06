Путин о гибели Пригожина: в телах найдены осколки ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было

По его словам, внешнего воздействия на самолет не было.

"Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством [частной военной] компании. Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт — результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ", — сказал Путин.

Президент России отметил, что следствие по делу о крушении частного самолета Пригожина еще не завершено.

Путин также указал, что экспертиза на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших не проводилась.