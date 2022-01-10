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Владимир Путин во время онлайн-заседания ОДКБ выразил поддержку президенту Казахстана — правда, какому-то не тому. Вместо Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, обратившегося к ОДКБ за помощью в связи с протестами в стране, президент России посочувствовал некому "Кемелу Жомартовичу". "Кемел", по словам Путина, столкнулся с "беспрецедентным вызовом безопасности [Казахстана]".
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Настоящий Токаев, также присутствовавший на заседании, промолчал и никак не отреагировал на путаницу с именем.

Это уже не первый раз, когда российский президент испытывает трудности с именем Токаева. В 2019 году Путин, высказываясь о смене президента в Казахстане, вспомнил полное имя Назарбаева (Нурсултан Абишевич), а Токаева просто назвал "новым президентом". В этот раз Путин хотя бы попытался.

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