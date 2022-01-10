Настоящий Токаев, также присутствовавший на заседании, промолчал и никак не отреагировал на путаницу с именем.
Это уже не первый раз, когда российский президент испытывает трудности с именем Токаева. В 2019 году Путин, высказываясь о смене президента в Казахстане, вспомнил полное имя Назарбаева (Нурсултан Абишевич), а Токаева просто назвал "новым президентом". В этот раз Путин хотя бы попытался.
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