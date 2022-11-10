Президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Это подтвердили 10 ноября как в индонезийском правительстве, так и в российском посольстве в этой стране. При этом обе стороны высказали предположение, что Путин, возможно, примет участие в одной из встреч в рамках саммита в режиме онлайн.

Ранее власти Индонезии заявили, что не отзовут приглашение России на саммит, даже если столкнутся с давлением со стороны других стран. Президент страны Джоко Видодо в интервью Financial Times подчеркнул, что форум G20 "не должен быть политическим, на нем должны обсуждаться экономика и развитие". В то же время он выразил обеспокоенность тем, что саммит может оказаться омрачен "очень тревожным" ростом напряженности между государствами-участниками.

Украина призывала исключить РФ из "большой двадцатки" после одностороннего выхода Москвы из "зерновой сделки" в октябре. Ранее эту идею поддержал президент США Джо Байден. В случае если этого сделать не удастся, он предложил ввести в состав G20 Украину. После аннексии Крыма Россию уже исключили из "большой восьмерки".

Зеленский также получил приглашение на саммит

В саммите G20 на Бали примут участие в том числе президент США Джо Байден, обещавший поднять в ходе встреч тему урегулирования в Украине, и лидер Китая Си Цзиньпин. Приглашение на саммит получил и Владимир Зеленский. 3 ноября президент Украины заявил, что "если лидер РФ будет участвовать, то Украина участвовать не будет". Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что президент Украины примет участие в саммите "в каком-то формате" - возможно, онлайн.

В июле на конференции глав МИД G20 на индонезийском острове Бали министр иностранных дел России Сергейи Лавров оказался в изоляции и покинул встречу раньше срока.