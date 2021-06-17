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Президент России Владимир Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Джо Байденом и назвал ложным созданный российскими и американскими СМИ президента США. Об этом российский президент сказал на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, ее трансляцию вел канал «Россия 24».
Vladimiras Putinas, Joe Bidenas
Vladimiras Putinas, Joe Bidenas
© AP / Scanpix

«Тот образ, который рисует наша и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Он же в длительной поездке находится, прилетел из-за океана, джетлаг так называемый, смена часовых поясов. <...> Он выглядит бодро, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, чуть больше часа. Он полностью в материале, время от времени заглядывает в свои записи… Мы все так делаем. И вот тот образ, который рисуют, может даже немного расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечего», — заявил Путин.

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Путин назвал Байдена профессионалом и сказал, что с ним нужно внимательно работать, чтобы ничего не пропустить. «Он сам ничего не пропускает», — сказал Путин и добавил: «Он собран, понимает, чего хочет добиться. И делает это очень искусно».

Российский президент также высказался о пресс-секретаре Байдена Джен Псаки. Путин заявил, что она «все время путает что-то», но отметил, что это не из-за недостатка образования, а из-за того, что американцы считают какие-то вещи второстепенными.

16 июня в Женеве прошла первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена после того, как Байден стал президентом США. По итогам встречи президенты приняли совместное заявление. Они подтвердили «приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана» и объявили о запуске «предметного и энергичного» диалога о стратегической стабильности.

Также президенты обсуждали кибератаки, ситуацию на Украине, преследование Алексея Навального и другие темы.

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