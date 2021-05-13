Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко доложить о ситуации в Казани и дополнительных мерах, которые необходимы для лечения и реабилитации пострадавших при стрельбе, и рекомендовал рассмотреть возможность дополнительной финансовой помощи им.

"Выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты, я прошу правительство РФ также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим", - сказал президент, рекомендовав главе Татарстана Рустаму Минниханову посмотреть "пошире" на вопросы поддержки пострадавших семей.

"Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы нерешенные в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям. Работайте с каждой семьей и потом доложите мне, пожалуйста, дополнительные предложения по семьям пострадавших", - попросил Путин.

Он высоко оценил действия сотрудников гимназии в Казани, назвав их героическими и в высшей степени профессиональными. "И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально спасали детей, как своих родных, закрывали собой, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников", - сказал Путин, предложив представить учителей и других сотрудников гимназии к государственным наградам.

Президент отметил, что многие учителя стояли у входа в классы и были готовы бороться и защищать своих учеников, помогая им выбраться и укрыться. "Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг", - заключил он.

Говоря о мерах по предупреждению подобных преступлений, президент заявил о необходимости серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Он поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия в письменном виде. Это должно быть сделано как можно скорее, а сами решения должны быть "обоснованными и жесткими".

Глава государства также поручил министрам внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений. "В 2018 году уже было дано на этот счет поручение. Позже вышло соответствующее постановление правительства. Однако не все из того, о чем мы говорили, сделано в полном объеме и на должном уровне", - отметил он.

Кроме того, по мнению президента, должна быть предусмотрена жесткая персональная ответственность и для тех, кто выдает разрешения на оружие. "Ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, "порой даже не приходя на осмотр <...> должны быть полностью исключены", - подчеркнул он.

В октябре 2018 года, сразу после аналогичной трагедии в Керчи, Росгвардия предложила поменять правила оборота оружия. Его владельцы должны были бы "любым доступным способом" сообщать Росгвардии о своих перемещениях, если они выезжали куда-то с оружием больше чем на трое суток. Однако после массового возмущения охотников Росгвардия отказалась от этой идеи, что не помешало главе ведомства Виктору Золотову отчитаться об оперативной проработке поручений президента РФ и "соблюдении баланса интересов".

Отрицательный отзыв федерального правительства получили и два законопроекта о повышении возраста владения оружием для самообороны и охоты с 18 лет до 21 года. В правительстве заявили, что такое повышение обернется ограничением трудовых прав охотников, спортсменов и военнослужащих. В итоге один законопроект был отклонен депутатами в марте 2020 года, а другой - в январе 2021-го. При этом в сентябре 2020 года в первом чтении был принят законопроект, снижающий до 16 лет возрастной ценз на получение оружия в целях охоты.

В мае 2020 года депутаты отклонили законопроект об ужесточении административного наказания для тех, кто носит с собой оружие в состоянии опьянения. Авторы инициативы предлагали лишить таких людей возможности оплаты штрафа, а также лишать их права на покупку или ношение оружия на срок до двух лет с возможной конфискацией оружия. Но в декабре 2020 года в Госдуму внесли законопроект, запрещающий продавать оружие гражданам с двумя судимостями и водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Сейчас владельцы оружия должны каждые пять лет получать новое разрешение на его хранение и ношение, проходить необходимые для этого медицинские осмотры и доказывать, что они не употребляют наркотики и психотропные вещества. Но в ноябре 2020 года в первом чтении Госдума приняла законопроект, увеличивающий срок действия такого разрешения для охотников до 15 лет. При этом после убийства в Керчи Росгвардия планировала заставить владельцев оружия отчитываться об отсутствии медицинских противопоказаний раз в год. Однако в администрации президента положения законопроекта сочли слишком жесткими и отправили его на доработку.