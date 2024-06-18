Путин назначил замминистра обороны свою предполагаемую родственницу и сына экс-премьера. Что означают перестановки в Минобороны

Цивилева замужем за бывшим губернатором Кемеровской области, назначенным в прошлом месяце министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Она возглавляет фонд поддержки „ветеранов СВО“ (так российские власти называют войну с Украиной) „Защитники Отечества“, а в 2018 году стала владелицей 70% компании „Колмар“ — одного из крупнейших российских угледобывающих предприятий.

Цивилеву СМИ называют двоюродной племянницей Путина. Как писало издание „Проект“ (в реестре „иноагентов“), девичья фамилия Цивилевой — Путина, а ее отец приходится президенту двоюродным братом.

В понедельник Владимир Путин подписал указы о назначении Анны Цивилевой, Павла Фрадкова и Олега Савельева на должности заместителей министра обороны.

Помимо Цивилевой замминистра обороны назначены Павел Фрадков — младший сын экс-премьера Михаила Фрадкова и бывший первый заместитель управделами президента России, а также Олег Савельев, который в 2014-2015 годах работал министром по делам аннексированного Крыма.

Кроме того, Путин назначил первым замминистра обороны Леонида Горнина, занимавшего пост замминистра финансов и отвечавшего в Минфине за военные расходы.

Как уточнили в Минобороны, Горнин будет курировать весь комплекс финансового обеспечения ВС РФ, Цивилева — вопросы социального и жилищного обеспечения, а Фрадков — вопросы управления имуществом и военное строительство.