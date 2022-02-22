Перед сенаторами выступил Николай Панков, который представлял Путина.

Сенатор Андрей Клишас сообщил, что обращение об использовании вооруженных сил за рубежом поступило во вторник, 22 февраля.

Он напомнил, что решение о возможности использования армии подлежит рассмотрению в Совете Федерации.

Комитет по конституционному законодательству рассмотрели обращение Путина.

Обращение поступило на основе указов Путина о признании ДНР и ЛНР, подписанных накануне. Это необходимо для поддержания мира в регионе, пояснил Клишас. Комитет поддержал обращение.

Численность военного контингента будет определяться, следует из текста постановления, который комитет рекомендовал принять нижней палате парламента.

Сенатор Виктор Бондарев, возглавляющий комитет по обороне, выступил вслед за Клишасом. От имени своего комитета он также рекомендовал дать согласие президенту на использование вооруженных сил за рубежом на основе норм международного права.

Ранее стало известно, что вечером во вторник Совет Федерации собирается на закрытое заседание. Затем заседание решили сделать открытым и показать на сайте нижней палаты парламента.

Согласие дал и комитет по международным делам, сказал его председатель Григорий Карасин.

Ни к одному из докладчиков у сенаторов вопросов не возникло.

Сенатор Константин Косачев далее взял слово и сказал, что Совет Федерации не впервые принимает "аналогичные решение", в том числе в 2014 году в отношении Украины. Решение принималось, и когда Россия начинала военную операцию в Сирии.

Путин получит возможность обеспечить мир в Донбассе, получив разрешение на использование войск, следовало из выступления Косачева.