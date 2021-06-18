Президент РФ Владимир Путин наложил вето на закон о полной ответственности редакций за цитаты из других СМИ, который ранее был принят Государственной думой и Советом Федерации. 15 июня он отказался подписывать данный закон, и на следующий день документ был направлен в ответственный комитет на заключение. Об этом говорится в карточке с информацией о принятии закона на сайте Госдумы, на которую в пятницу, 18 июня, обратили российские СМИ.

Дума приняла законопроект в мае 2021 года

Законопроект, согласно которому редакция впредь должна нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если главных редакторов этих СМИ невозможно установить и наказать, Госдума в третьем чтении приняла 19 мая. Совет Федерации одобрил его 2 июня. Соответствующая поправка внесена в статью 57 закона "О средствах массовой информации", определяющую случаи освобождения журналистов от ответственности.

До сих пор эта статья освобождала редакцию от ответственности в том случае, если ложная, запрещенная или порочащая информация была дословным воспроизведением материалов других СМИ, которые могут быть установлены и привлечены к ответственности.

Согласно новой редакции закона, для освобождения от ответственности прямой ссылки на сообщение другого СМИ уже недостаточно, необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ "мог быть установлен и привлечен к ответственности". В противном случае, согласно принятой поправке, отвечать будет цитирующее средство массовой информации.