Путин на параде Победы заявил, что против России "развязана настоящая война"

"Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", - сказал президент России, выступая на параде Победы.
Власти Украины, в которую российские войска по его приказу вторглись в феврале прошлого года, Путин назвал "преступным режимом", а поддерживающий Украину Запад обвинил в провоцировании конфликтов. В прошлом году войне с соседней страной Путин посвятил почти все выступление.
В то же время он приветствовал участников "специальной военной операции" и сказал, что "нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа". "На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа", - обратился к ним Путин.
Россия, отметил он, хочет "видеть будущее мирным, свободным и стабильным, считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм", - сказал Путин.
Речь Путина слушали лидеры семи стран бывшего СССР, прибывшие в Москву на парад Победы - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что присутствовать на мероприятии вместе с Путиным будет лишь президент Кыргызстана Садыр Жапаров, но в последний момент российской дипломатии удалось уговорить на поездку в Москву и других глав стран СНГ.
В параде по случаю 78-й годовщины победы в войне были задействованы более 10 тысяч военнослужащих, в том числе и те, кто участвует в боевых действиях на территории Украины. Авиация в параде не участвовала, военной техники на Красной площади было намного меньше, чем в прошлые годы.
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