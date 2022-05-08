В телеграммах главам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Путин сообщил, что сегодня российские военнослужащие, "как и их предки", "сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны. Путин выразил уверенность, "что, как и в 1945 году, победа будет за нами", говорится на сайте Кремля.
Это телеграммы отправили лидерам и гражданам нескольких стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, а также "народам Грузии и Украины".
На сайте Кремля уточняется, что в послании, адресованном ветеранам войны и гражданам Украины, Путин "подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне".
В воскресенье утром президент Украины записал видеообращение по случаю дня памяти и примирения, в котором сравнил вторжение России в Украину с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны.
"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Россия устроила в Украине "кровавую реконструкцию нацизма", но "никакое зло не избежит ответственности и не сможет укрыться в бункере".
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