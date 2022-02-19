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Президент России Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко завершили наблюдение за ходом плановых учений сил стратегического сдерживания из ситуационного центра Кремля.
V. Putinas ir A. Lukašenka
V. Putinas ir A. Lukašenka
© Scanpix / Reuters

Отмечается, что главы государств наблюдали за ходом маневров из ситуационного центра Кремля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру, что на учениях были выполнены пуски гиперзвуковых ракет ”Циркон” и ”Кинжал”, пишет "Интерфакс".

"ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням", - сказал он.

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В сообщении Кремля также отмечается, что на полигоне Капустин Яр в Астраханской области проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер".

Кроме того, военные осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" с атомной подлодки "Карелия" из Баренцева моря по полигону "Кура" на полуострове Камчатка.

Сообщается также, что крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигонах "Пембой" и "Кура".

Накануне стало известно, что в субботу в России пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. К маневрам привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.

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