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Пакет "дорожных карт" по интеграции будет подписан уже 9 сентября, сообщил посол Беларуси в Москве Семашко. Россия и Беларусь обсуждают политическую интеграцию с 1999 года.
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Владимир Путин и Александр Лукашенко вскоре подпишут пакет "дорожных карт" по интеграции России и Беларуси, сообщил белорусский посол в Москве Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы РФ Алексеем Гордеевым во вторник, 31 августа. По словам Семашко, документы будут подписаны Путиным и Лукашенко 9 сентября на встрече в Москве. "Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа дожмем ", - пояснил посол.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся 9 сентября и проведут переговоры, после которых дадут пресс-конференцию. Тематику переговоров Песков не сообщил.

Пятая встреча Путина и Лукашенко в 2021 году

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко планируют обсудить на встрече в Москве союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, международную проблематику, а также актуальные вопросы двусторонней повестки. В последний раз Лукашенко встречался с Путиным 13 июля в Санкт-Петербурге. Это была их четвертая личная встреча в текущем году. До этого оба виделись в феврале, апреле и мае. Все встречи проходили в России.

Власти России и Беларуси обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 года. Переговоры 2019-2020 годов касались 31-й "дорожной карты" по вопросам интеграции в различных сферах экономики и управления. Проекты "дорожных карт" никогда не публиковались. Жители Беларуси устраивали акции протеста против интеграции их страны с Россией.

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Deutsche Welle
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