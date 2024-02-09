Путин готов обменять журналиста Гершковича на предполагаемого офицера ФСБ Красикова

Путин заявил, что Гершкович работал "в интересах американских спецслужб" и был взят "с поличным", когда "получал секретную информацию на конспиративной основе". Это, по мнению российского президента, называется шпионажем, однако он согласен, что держать Гершковича в российской тюрьме нет никакого смысла и вопрос надо решить "по каналам спецслужб". Российский президент, дал понять, что обмен Гершковича возможен, если будет встречное движение со стороны США. "Ну только надо договариваться", - добавил Путин и тут же рассказал "историю человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита" и теперь "отбывает срок в стране-союзнике США".