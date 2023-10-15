Путин: если США захотят воевать с Россией, это будет не СВО, а совсем другая война

В интервью корреспонденту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину президент РФ сказал, что не воспринимает эти рекомендации всерьез.
«Если говорить про войну между великими ядерными державами — это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна, или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более, воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Так, друг друга пугают просто, по-моему», — заявил Путин.
Он добавил, что если США захотят воевать с Россией, то этот конфликт будет совсем другим, не похожим на «специальную военную операцию» в Украине.
«Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему: хочешь мира, готовься к войне», — добавил Путин.