Путин: если США захотят воевать с Россией, это будет не СВО, а совсем другая война

В интервью корреспонденту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину президент РФ сказал, что не воспринимает эти рекомендации всерьез.

«Если говорить про войну между великими ядерными державами — это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна, или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более, воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Так, друг друга пугают просто, по-моему», — заявил Путин.

Он добавил, что если США захотят воевать с Россией, то этот конфликт будет совсем другим, не похожим на «специальную военную операцию» в Украине.