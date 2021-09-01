Дважды "рассыпалась российская государственность" - после революции 1917 года Российская империя прекратила существование, Россия "потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась", а потом "произошло еще и крушение Советского Союза", цитирует Путина ТАСС.

"А почему? Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это", - сказал Путин 1 сентября на встрече со школьниками во Владивостоке.

Он при этом не уточнил, на каких специалистов ссылается. В последние годы Путин неоднократно демонстрировал интерес к истории и писал статьи с изложением своих взглядов на нее.

Согласно данным Росстата, численность постоянного населения в стране на 1 января составляла 146 млн 267 тысяч 288 человек. Всесоюзная перепись населения 1989 году показала, что в стране жили 286 млн 730 тысяч 817 человек.

Что же касается населения Российской империи, то по данным всеобщей переписи 1897 года, число ее подданных составляло 128,2 млн человек (данные Росстата). Это была единственная перепись населения в царской России, далее численность жителей определялась лишь приблизительно. В СССР первая перепись населения прошла в 1926 году, тогда число жителей составило примерно 147 млн человек.

"А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть? - продолжил президент России. - Совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается... Создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия".

Путин еще в 2005 году назвал распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века". В июне 2019 года в интервью Financial Times он заявил, что его удивили комментарии западных журналистов по поводу такой оценки. "Вот попробовали бы они пожить, когда у вас отец, брат или другой близкий родственник оказался в другой стране, и там совсем другая жизнь началась", - говорил он.

В марте 2020 года в аннексированном Крыму Путин уже рассуждал на тему, что бы было, если бы не революция, но цифры при этом не называл.

"Вы знаете, даже сейчас уже считают задним числом, что бы было, если бы не было этого раскола, если бы не было Гражданской войны, какими темпами в 1914 году развивалась Россия. Темпы роста экономики России были выше мировых, и самыми высокими в 1914 году, - говорил тогда он. - Мощь российского государства была бы просто огромной, просто огромной".

При этом Путин неоднократно заявлял об отсутствии планов возрождения Российской империи, в том числе в 2014 году, когда России аннексировала Крым. После распада Советского Союза 25 млн русских людей неожиданно для себя вдруг оказались за границей - такую цифру тогда приводил он.

Цифра 500 млн прозвучала из уст Путина летом этого года - по ошибке.

Льготная ипотека на новостройки в России сыграла положительную роль, ей воспользовались "свыше 500 млн человек", говорил он во время ежегодной "Прямой линии".

Бывший помощник российского президента Владислав Сурков в этом году в интервью Financial Times сравнивал Путина с римским императором Октавианом Августом, который "сохранил формальные институты республики", но все они "подчинялись одному человеку".

В сентябре в России пройдут парламентские выборы. Многие представители оппозиции не были допущены на них. Президентские полномочия Путина истекают в 2024 году, но в прошлом году по его инициативе были приняты поправки в Конституцию, в том числе обнуляющие президентские сроки Путина.