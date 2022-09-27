В опубликованном во вторник указе Путина 72 фамилии людей, которым он дает гражданство, есть среди них и Сноуден. Кремль отдельно не комментировал предоставление ему гражданства.
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) подал заявление на российское гражданство еще в ноябре 2020 года. Они с женой Линдси Миллс тогда ждали ребенка. Сноуден подчеркивал, что они с супругой "останутся американцами" и будут воспитывать своего сына "в соответствии с ценностями Америки", включая свободу высказывать свое мнение.
В России Сноуден находится с июня 2013 года. В августе 2014 года он получил вид на жительство на три года, в 2017 году он был продлен. В конце октября 2021 года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.
Сноуден передал журналистам газет Washington Post и Guardian информацию о масштабной слежке, которой занималась АНБ. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву. В московском аэропорту Шереметьево он больше месяца сидел в транзитной зоне.
В США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. За разглашение секретных сведений ему грозит до 30 лет тюрьмы.
В интервью каналу Си-би-эс Сноуден говорил, что хотел бы вернуться домой, но сделает это только в случае, если ему позволят строить в суде свою защиту на том основании, что он действовал в интересах общественности.
Решение о выдаче гражданства Сноудену принято на фоне вооруженного вторжения России в Украину, которое было осуждено всеми западными странами и привело к международной изоляции Москвы.
21 сентября Путин объявил о "частичной мобилизации" граждан России.
Сноуден не подлежит призыву по мобилизации, заявил Интерфаксу его адвокат Анатолий Кучерена: "Поскольку Эдвард не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву".
На вопрос, почему процесс получения российского паспорта так растянулся, адвокат ответил: "Он получал гражданство на общих основаниях, выполнив все условия законодательства РФ о гражданстве".
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