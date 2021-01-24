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Певица Алла Пугачева подписалась в Instagram на оппозиционера Алексея Навального и отписалась от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова.
A. Pugačiova, A. Navalnas, F. Kirkorovas
A. Pugačiova, A. Navalnas, F. Kirkorovas
© DELFI montažas / Scanpix

Перемены в подписках у примадонны заметила телеведущая Ксения Собчак. "Вот тебе, бабка, и Юрьев день", — прокомментировала наблюдение светская львица в своем Telegram-канале.

"Отношения у Путина с Пугачевой никогда не складывались, — добавил в своем Telegram-канале политтехнолог Станислав Белковский. — Видимо, из-за того, что она слишком независимый человек, считающий, что все политические лидеры живут в ее эпоху. Г-н Путин не поздравлял г-жу Пугачеву лично с днями рождения и так и не наградил заслуженным орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени".

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Певец Филипп Киркоров, реагируя на высказывания медийных личностей в поддержку Алексея Навального, призывал "не раскачивать лодку" и сплотиться с "нашим Лидером". Об этом он написал в своем инстаграме, предложив всем "обнулиться".

По всей России 23 января прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. По данным издания «ОВД-Инфо», в связи с этим задержали больше 2000 человек.

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