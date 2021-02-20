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Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом в мире случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа. Его выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге России, сообщила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что случаи передачи нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы.
Птичий грипп выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России
© Shutterstock nuotr.

«Учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка»,— сказала госпожа Попова (цитата по ТАСС). Она не уточнила, о каком регионе идет речь.

«Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается»,— добавила госпожа Попова.

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Коммерсантъ

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