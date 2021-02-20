Птичий грипп выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России

«Учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка»,— сказала госпожа Попова (цитата по ТАСС). Она не уточнила, о каком регионе идет речь.

«Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается»,— добавила госпожа Попова.