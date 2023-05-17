Противник войны Михаил Кригер приговорен к 7 годам колонии

Кригер признан виновным в "оправдании терроризма" и "возбуждении ненависти с угрозой применения насилия". Прокурор просил приговорить его к девяти годам лишения свободы.

После оглашения приговора Михаил Кригер пропел "Слава Украине!", и зал ему подпевал, утверждает группа поддержки активиста.

Призыв повестить Путина

По версии обвинения, Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить президента РФ Владимира Путина через повешение. Соратники активиста утверждают, что его осудили за посты и комментарии в Facebook.

В 2020 году Михаил Кригер прокомментировал пост о Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в управлении ФСБ в Архангельске, и Евгении Манюрове, напавшем на здание ФСБ на Лубянке в Москве. Активист тогда написал: "Ни от кого не скрываю свою лютую ненависть к режиму, чекистам, его установившим и лично к Путину В. В. И поверьте мне, когда и если я доживу до повешения этой ГБшной гниды, то изо всех сил буду бороться за право участвовать в этом духоподъемном мероприятии.

В последнем слове Кригер заявил, что его преследуют из-за того, что он занял антивоенную и "откровенно проукраинскую позицию". Активист также сказал, что мечтает о том, чтобы дожить до "путинского повешения". "Я уверен, что наш диктатор так же заслуживает такой казни, как и иные военные преступники, которых вешали по приговору, например, Нюрнбергского трибунала… Есть Путин - есть реки крови, нет Путина - нет кровопролития", - пояснил Кригер свою позицию.