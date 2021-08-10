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Леонида Волкова и Ивана Жданова подозревают в сборе средств для финансирования экстремистских организаций. Следственный комитет РФ возбудил против соратников Алексея Навального уголовное дело.
Ivanas Ždanovas
Ivanas Ždanovas
© Itar-Tass / Scanpix

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении соратников оппозиционера Алексея Навального - экс-главы сети его региональных штабов Леонида Волкова и бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Как сообщила журналистам во вторник, 10 августа, официальный представитель СК Светлана Петренко, они, а также другие лица подозреваются в сборе средств для финансирования экстремистских организаций, которыми в России признаны ФБК и "Штабы Навального".

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По словам Петренко, осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов продолжали свою "противоправную деятельность и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать "Команду Навального" и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке".

Кроме того, заявила представительница Следственного комитета, соратники Навального сообщили о способах перечисления денег и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов.

Организации Навального признаны экстремистскими и запрещены

Связанные с Алексеем Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" были признаны экстремистскими организациями Мосгорсудом 9 июня. Некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ" ликвидированы, а деятельность "Штабов Навального" запрещена. Всем этим организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

6 августа Минюст РФ, внес ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций. Таким образом, продолжение деятельности будет грозить уголовной ответственностью участникам и сторонникам этих организаций. Их рядовым сотрудникам, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности", грозит до шести лет лишения свободы.

Иван Жданов и Леонид Волков фигурируют сразу в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ, в том числе по делу о создании некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с насилием. Оба они покинули Россию и находятся в Литве.

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Deutsche Welle
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