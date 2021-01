В ходе освещения протестных акций 31 января по состоянию на 14:30 мск в разных регионах РФ было задержано 55 журналистов. Об этом сообщил на своем сайте Профсоюз журналистов и работников СМИ. Задержания репортеров прошли в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Новокузнецке, Белгороде, Москве, Улан-Удэ, Красноярске, Якутске, Благовещенске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Череповце, Твери, Самаре. По данным профсоюза, задерживались сотрудники изданий Baza, "Открытые медиа", "Коммерсантъ", "Холод", "МБХ-медиа", Sota Vision, RusNews, Activatica, радио "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", изданий "Новая газета", "Караван", канала "Штаб" и "Навальный Live", "БелСат", "Репортер-НН", "Якутия.Инфо", Udm-info, "Рабочая демократия" и других. Профсоюз журналистов отметил, что на этот раз репортеры "массово подверглись давлению со стороны полиции накануне акции в поддержку Алексея Навального".

Задержанную на акции жену оппозиционера Алексея Навального - Юлию - доставили в отделение МО МВД России "Щербинский" в Новой Москве. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Давыдова. По словам юриста, ее пока не допустили к Навальной.

Штаб Навального в Москве: акция в столице РФ закончена

Штаб Алексея Навального в Москве говорит, что акция в столице РФ закончена. При этом в штабе признают, что координировали протесты. "В этот раз действовали скоординированно", - написали представители штаба в Telegram. Между тем у Театра юных зрителей имени Брянцева в Санкт-Петербурге продолжаются точечные задержания, полицейские выстроились в цепочки. По данным "Медиазоны", силовики применили слезоточивый газ. Официально эту информацию правоохранители пока не подтвердили.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отметил, что, по его мнению, в Северной столице было "очень много жестких задержаний с избиениями в кровь". "Видимо, полиция получила команду не стесняться", - считает он. В свою очередь корреспондент DW в Москве уверен, что задержания на акциях 23 января в российской столице были более силовыми. Между тем, по подсчетам правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", количество задержанных на протестных мероприятиях по всей России возросло до 3329, в Москве - до 933, во Владивостоке - 122, в Санкт-Петербурге - 591.

На Комсомольской площади продолжаются задержания. По данным издания "Медуза", ОМОН выстроился у входа на Ленинградский и Ярославский вокзалы и с криками "Пять шагов вперед!" начал продвигаться цепью по направлению к протестующим, стремясь вытеснить их с площади. На кадрах, которые поступили от корреспондента DW, одного из задержанных силовики были дубиной. Однако в целом правоохранители работают точечно, чтобы на перекрывать входы в вокзалы. Доступ пассажиров туда затруднен, однако в целом полиция продолжает пропускать жителей. Сложнее тем, кто из помещения вокзала хочет попасть в метро, проход туда перекрыли сотрудники ОМОНа.

Адвокат: Юлию Навальную везут в отделение полиции по Новой Москве

Супругу оппозиционера Юлию Навальную, задержанную ранее на акции в Москве, везут в отделение полиции по Новой Москве. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Давыдова.

МИД России потребовал от Вашингтона прекратить действия, которые в Москве воспринимают как "вмешательства во внутренние дела суверенных государств". Соответствующее заявление размещено в Facebook ведомства. "Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - считают на Смоленской площади.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен осудил российские власти за их "жесткую" реакцию на протесты. "США осуждают постоянное применение российскими властями жесткой тактики в отношении мирных демонстрантов и журналистов уже вторую неделю подряд", - говорилось в его заявлении в Twitter. "Мы вновь призываем Россию освободить тех, кто задержан за осуществление своих прав", - подчеркнул Блинкен.

Порядка 2 тысяч человек приняли участие в акции в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. В это число сотрудники ведомства включили и журналистов, хотя те работают на мероприятии. Цифры приводятся на 14.30 мск. По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", количество задержанных на протестных акциях по всей России достигло 2291, в Москве - 520, во Владивостоке - 120, в Санкт-Петербурге - 242. В столице задержали журналиста Сергея Пархоменко. Как рассказал он сам, он находился в районе Сокольники, возле пожарной каланчи. Его окружили 18 полицейских. "Они не понимают, что со мной делать, потому что нет свободного автозака. Говорят: "Подождите, сейчас транспорт подъедет", - отметил он до того, как его поместили в спецтранспорт.

В Санкт-Петербурге протестующие идут по улице Гороховая, близ Адмиралтейства. В руках некоторые из них держат телефоны с зажженными фонариками.

На юге Москвы, в районе метро "Братиславская", задержали 40-летнего жителя города. Два сотрудника ОМОН проверяли у него документы. "В ответ он достал нож. Правоохранители обезоружили и задержали нападавшего", - утверждает источник агентства "Интерфакс". На кадрах, поступающих с места событий видны только двое правоохранителей, у ног которых на снегу лежит нож.

Как сообщил в Telegram-канале интернет-проект "Важные истории", электрошокер применили к задержанному на улице Русаковской на северо-востоке Москвы. По данным портала, мужчина потерял сознание, после чего его унесли.

В Омске на акцию протеста вышли около 550 человек

Около 550 человек приняли участие в акции протеста в Омске, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Омской области. По данным полиции, 62 человека задержаны.

В Новосибирске при температуре в минус 20 по Цельсию прошла одна из самых масштабных акций в российских регионах. По оценкам местных СМИ, там митинговали несколько тысяч человек. Жители города прошли маршем к зданию областного правительства, его полностью оцепил ОМОН. Задержаны десятки человек.

По данным издания "Фонтанка", на Сенной площади в Санкт-Петербурге начались столкновения, после чего полиция распылила слезоточивый газ. Официального подтверждения применения спецсредств пока не поступало.

Супруга оппозиционера Юлия Навальная вышла на акцию в районе Сокольники в Москве. Ее фото размещено в Instagram. По данным телеканала "Дождь", вскоре Навальную задержали. Политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев присоединились к митингующим у Тверского районного суда в Москве, передало сетевое издание Sota Vision.

Протестующие в Москве продолжают движение к следственному изолятору "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Полиция пытается опередить шествие, автомобили правоохранителей следуют к СИЗО.

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс написала в Twitter, что, по ее данным, поступают "многочисленные сообщения о задержании журналистов в жилетах с надписями "пресса" во время освещении протестов" в России. По информации ежедневного сетевого издания Sota Vision, его журналиста Данила Афонина отправили в автозак, несмотря на наличие у него пресс-карты. "Российские власти должны уважать международные права человека и свободу прессы", - подчеркнула она.

Multiple reports of journalists in press vests being detained while clearly reporting on the protests. Russian authorities must respect international #humanrights, #freedomofthepress.