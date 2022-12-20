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Гостиничный комплекс "Имеретинский" и пристани для яхт в Сочи российского олигарха Олега Дерипаски арестовали. Имущество оценивается в 1 миллиард долларов.
Oleg Deripaska
Oleg Deripaska
© Vida Press

По данным издания Financial Times, федеральная территория "Сириус", созданная при президенте РФ Владимире Путине, подала иски по земельным спорам против "РогСибАл", которая владеет Имеретинским комплексом. В судебных документах указано, что в сентябре судья вынес решение в пользу "Сириуса", выселив "РогСибАл", а отдельным решением арестовал недвижимость компании.

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Позже заместитель генпрокуратуры РФ подала еще один иск против "РогСибАл" в Московский городской суд, чтобы конфисковать комплекс и "передать имущество в собственность Российской Федерации". Люди из окружения Дерипаски считают, что это связано с риторикой олигарха.

"Кремль попросил его успокоиться", - говорится в сообщении.

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УНИАН
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