По данным издания Financial Times, федеральная территория "Сириус", созданная при президенте РФ Владимире Путине, подала иски по земельным спорам против "РогСибАл", которая владеет Имеретинским комплексом. В судебных документах указано, что в сентябре судья вынес решение в пользу "Сириуса", выселив "РогСибАл", а отдельным решением арестовал недвижимость компании.
Позже заместитель генпрокуратуры РФ подала еще один иск против "РогСибАл" в Московский городской суд, чтобы конфисковать комплекс и "передать имущество в собственность Российской Федерации". Люди из окружения Дерипаски считают, что это связано с риторикой олигарха.
"Кремль попросил его успокоиться", - говорится в сообщении.
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