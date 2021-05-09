Сотрудники полиции начали поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, предположительно пропавшего на охоте. Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщили российские информагентства. До назначения на пост главы местного Минздрава в ноябре 2020 года Мураховский занимал пост главврача городской клинической больницы скорой медпомощи № 1 (БСМП-1), куда после отравления в августе минувшего года доставили российского оппозиционера Алексея Навального.
В управлении МВД России по Омской области уведомили, что ведутся поиски "жителя Омска 1971 года рождения", который уехал "в лесной массив" с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района на квадроцикле. В операции задействованы силы полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Ожидается прибытие сотрудников МЧС и волонтеров.
"Около суток знакомые пропавшего предпринимали самостоятельные попытки найти мужчину, после чего сообщили о случившемся в полицию", - пояснили в МВД.
В поисках задействованы вертолеты
Между тем сетевое издание "Коммерческие вести" - электронная версия одноименного омского делового еженедельника - сообщило, что "49-летний житель Омска" покинул базу в районе 16.00 по местному времени (13.00 мск) 7 мая. Знакомые вечером, ночью и утром предпринимали самостоятельные попытки поисков. Спустя почти сутки, в 13.50 по местному времени 8 мая (10.50 мск) о происшествии уведомили полицию. В операции задействовали вертолеты.
Как напоминает издание "Общая газета", Мураховский категорически отрицал версию об отравлении Алексея Навального. По словам экс-главврача, оппозиционер впал в кому в результате нарушения обмена веществ.
Смерти врачей больницы в Омске
До этого, в течение двух месяцев один за другим скончались два врача, оказывавшие помощь политику после экстренной посадки самолета в аэропорту Омска.
Так, 26 марта умер от последствий перенесенного в декабре 2020 года инсульта 63-летний Рустам Агишев, заведовавший отделением травматологии и ортопедии БСМП-1. До этого, 4 февраля, от сердечного приступа скончался 55-летний замглавврача этой больницы Сергей Максимишин.
В БСМП-1 Омска летом 2020 года после отравления доставили российского оппозиционера Алексея Навального.
Отравление Навального
Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете во время рейса из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева на том этапе, в частности, называла "враньем", "неприкрытой и вредительской ложью" слова главного врача омской больницы Мураховского о нетранспортабельности Алексея Навального. Позднее политик все же был доставлен для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Российские власти утверждали, что в Омске врачи обнаружили у Навального хронический панкреатит и не нашли следов отравления.
Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у российского оппозиционера, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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